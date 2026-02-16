Victoria Beckham y el registro de los nombres de sus hijos: "Al año pueden ingresar hasta cinco millones de libras"

Mientras la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz sigue dando titulares, Victoria ha vuelto a acaparar atención entre los tertulianos de La Roca por registrar los nombres de sus hijos como marca.

Dicen que es mejor tener a los enemigos cerca aunque no sabemos si tanto como para que sean miembros de tu propia familia. En La Roca, los tertulianos han debatido sobre las últimas novedades del clan Beckham.

Marc Anthony rompió su silencio sobre lo ocurrido en la boda de Brooklyn y Nicola: "No tengo nada que decir sobre lo que está ocurriendo con la familia. Es una familia maravillosa. Es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando todo, pero lo que se está contando no es ni de lejos la verdad".

Para Berni Barrachina el cantante "es un pesado". "Hace unas declaraciones para decir que todo lo que se ha dicho no es verdad, ¡cuéntala!", comenta el tertuliano, mientras Pilar Vidal matiza: "No, porque son amigos". "Muchas veces sabes cosas de tus amigos que no quieres contar, no quiere contar cosas que han pasado en una celebración privada como fue la boda", añade la colaboradora.

Sin embargo, el foco mediático se centra en Victoria Beckham y su faceta empresarial. "He descubierto que existe una marca registrada 'Brooklyn Beckham'. Yo pensaba que era porque ya es mayor de edad, pero no, es de Victoria", explica Alex Loya. "Es una gran empresaria y ha registrado los nombres de sus hijos", subraya Nuria Roca.

"Hasta diciembre de este año no le caducan esos derechos, y al año se pueden ingresar hasta cinco millones de libras por los derechos de los nombres de sus hijos", añade Loya, dejando claro que en la familia Beckham, la estrategia también se hereda.

