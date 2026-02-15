Ahora

Opinión

Ana Martín: "Castigar la multirreincidencia era cosa de derechas hasta que Junts se lo impuso al presidente del Gobierno"

El PSOE saca adelante la Ley de multirreincidencia con el apoyo del PP y Junts. La norma genera tensión dentro del Gobierno, con críticas de Sumar y la abstención de ERC, mientras desde La Roca apuntan a concesiones políticas clave.

Ana Martín: "Castigar la multirreincidencia era cosa de derechas hasta que Junts se lo impuso al presidente del Gobierno"

El Partido Socialista ha conseguido sacar adelante la Ley de multirreincidencia en el Congreso de los Diputados gracias al apoyo del Partido Popular y de Junts. Sin embargo, la votación ha provocado duras críticas por parte de SUMAR, su principal socio de Gobierno, y la abstención de ERC.

"Castigar la reincidencia era cosa de derechas hasta que se llamó a capítulo al presidente del Gobierno", comenta Ana Martín en La Roca, y añade que esta ley "es una de las obligaciones que le ha impuesto (Junts) para devolver a la legislatura a su curso".

Asimismo, considera que, de no ser así, el PSOE no habría votado nunca a favor de la ley, y pone como ejemplo que dicha norma "fue registrada en marzo de 2024. Ha estado un año y medio el PSOE mareando la perdiz y ahora la ha sacado por el único objetivo de que necesita hacerse perdonar por Junts todos los incumplimientos de esta legislatura".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Felipe González se convierte en una espina más en la rosa del PSOE: "Ya no sería un referente"
  2. La UE deshecha la idea de una "desaparición civilizacional" ante un Rubio que matiza: "Queremos que Europa sea un socio"
  3. Israel aprueba anexionarse amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado"
  4. Feijóo justifica "acuerdos puntuales" y "sin líneas rojas" con Vox: "Son el tercer partido de España"
  5. Declarado un incendio forestal en el parque natural de Cabo Tiñoso: las llamas ya han sido estabilizadas
  6. Un 'miau' que vale millones: el dineral que mueven los gatos en Tailandia y que les convierte en un motor de su economía