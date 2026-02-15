Ana Martín: "Castigar la multirreincidencia era cosa de derechas hasta que Junts se lo impuso al presidente del Gobierno"

El PSOE saca adelante la Ley de multirreincidencia con el apoyo del PP y Junts. La norma genera tensión dentro del Gobierno, con críticas de Sumar y la abstención de ERC, mientras desde La Roca apuntan a concesiones políticas clave.

El Partido Socialista ha conseguido sacar adelante la Ley de multirreincidencia en el Congreso de los Diputados gracias al apoyo del Partido Popular y de Junts. Sin embargo, la votación ha provocado duras críticas por parte de SUMAR, su principal socio de Gobierno, y la abstención de ERC.

"Castigar la reincidencia era cosa de derechas hasta que se llamó a capítulo al presidente del Gobierno", comenta Ana Martín en La Roca, y añade que esta ley "es una de las obligaciones que le ha impuesto (Junts) para devolver a la legislatura a su curso".

Asimismo, considera que, de no ser así, el PSOE no habría votado nunca a favor de la ley, y pone como ejemplo que dicha norma "fue registrada en marzo de 2024. Ha estado un año y medio el PSOE mareando la perdiz y ahora la ha sacado por el único objetivo de que necesita hacerse perdonar por Junts todos los incumplimientos de esta legislatura".

