Manuela Carmena y el futuro de la Izquierda: "Hay que plantearnos cuál es su rol actual"

Manuela Carmena ha reflexionado en La Roca sobre el momento que atraviesa la izquierda y ha llamado a abrir un debate sobre su papel en el contexto político actual.

"Respecto a la izquierda, ¿dónde reside el problema? ¿En la falta de proyecto? ¿En la lucha de egos? ¿En que solo se piensa en el resultado electoral y no en los avances?", pregunta Nuria Roca a Manuela Carmena, que visita el plató de La Roca para charlar sobre la situación política en España.

Carmena responde situando el foco en una cuestión previa. A su juicio, "lo más importante" es plantear "cuál es el rol de la izquierda" en la actualidad."¿Cuál es el cometido esencial que puede resultar atractivo y necesario para la sociedad?", se pregunta la exalcaldesa de Madrid, matizando que le preocupa más lo segundo que lo primero: "No me importa tanto que sea atractivo, sino que sea necesario".

"Si creemos que es importante que haya grupos de políticos de izquierdas para que hagan una política de izquierdas, debemos preguntarnos: ¿y ahora qué es la política de izquierdas?", reflexiona Carmena.

Además, la exalcaldesa enmarca este debate en un contexto internacional complejo. "Estamos viviendo un momento en el que la democracia está siendo puesta en cuestión, en el que los derechos humanos son despreciados y en el que las estructuras clásicas que han sostenido los grandes pactos internacionales, que hacían posible que se pudiera soñar, se están rompiendo", advierte.

