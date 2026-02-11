Marc Anthony defiende a David y Victoria Beckham tras el comunicado de Brooklyn: "Lo que se está contando no es verdad"

"Es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando todo", afirma Marc Anthony, que actuó en la boda de Brooklyn y Nicola Peltz, tras el duro comunicado de Brooklyn contra David y Victoria Beckham.

Marc Anthony ha roto su silencio sobre la polémica de la familia Beckhamtras el comunicado de Brooklyn en el que criticaba que la protagonista del baile principal en su boda, a cargo del cantante, hubiera sido su madre, Victoria Beckham, y no su mujer, Nicola Peltz.

"Son una familia maravillosa", ha destacado el cantante, que ha explicado que les conoce "desde antes de que nacieran los niños". Además, Marc Anthony ha afirmado que tiene una relación tan estrecha con los Beckham que, incluso, es el "padrino de Cruz", uno de sus hijos. Eso sí, el artista ha detallado que no tiene "nada que decir sobre lo que pasó".

Sin embargo, Marc Anthony ha terminado destacando que "es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando todo" y ha señalado que "lo que se está contando no es verdad". Unas palabras que dejan clara la posición del artista. "Aquí hay que entrevistar a los protagonistas y lo demás son rumores", asegura Alfonso Arús, que destaca que el artista "es el que cantaba, bailaba y sabrá si fue un baile inapropiado o no".

Por su parte, Tatiana Arús recuerda que uno de los asistentes dijo que el artista habría llamado a la diseñadora de moda "la chica más guapa de la fiesta" lo que hubiera afectado tanto a Nicola "que salió llorando". "Puede que sea un comentario desafortunado de Marc Anthony", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas no está de acuerdo y señala que "es la complicidad" que tiene con Victoria porque "la conoce desde hace 20.000 años": "El problema siempre es el mismo, que hay gente con la piel no fina".

