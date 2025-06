Brooklyn Beckham se borra un tatuaje dedicado a su madre en plena crisis familiar: así reacciona Victoria Beckham

Desde hace meses se rumorea la gran crisis familiar que sufren los Beckham. Según explicó Tatiana Arús en Aruser@s, "la pareja de Romeo Beckham, DJ Kim Turnbull, habría tenido un romance anterior con Brooklyn". Por lo que la nueva relación de Romeo "no estaría sentado nada bien a Brooklyn, que habría pedido reunirse con sus padres antes de la celebración del 50 cumpleaños en Notting Hill". Al no producirse esta reunión, el mayor de los hijos de David y Victoria Beckham habría decidido no acudir al cumpleaños de su padre.

Otro de los rumores que se han producido en las últimas semanas sobre dicha mala relación, afirmaría que la tensión se debe a la propia Victoria Beckham, quien no se habría comportado bien con Nicola Peltz, mujer de Brooklyn. "Dicen que el día de la boda Victoria intentó eclipsar a Nicola", explica Tatiana Arús.

Alfonso Arús explicaba en el plató que unas declaraciones de la mujer de Brooklyn, Nicola Peltz, habrían confirmado esta mala relación. "A raíz de lo que ha cascado Nicola Peltz, ha dinamitado absolutamente a la familia Beckham", aseguraba el presentador en este vídeo, donde insiste en que la actriz "les ha llamado de tóxicos para arriba".

Ahora, Brooklyn Beckham ha compartido en sus redes sociales una fotografía en la que se puede observar cómo el hijo mayor de los Beckham se ha borrado un tatuaje que tenía en el pecho y que estaba dedicado a su madre. "Con unas flores y un dragón, finalmente, ha acabado por ocultar esa frase", ha explicado Tatiana Arús, que ha destacado que le ha sorprendido la reacción de Victoria Beckham: "Le ha dado a me gusta a estas fotografías, pero es un feo".

Por otro lado, Romeo Beckham ha roto con DJ Kim Turnbull tras siete meses de relación.