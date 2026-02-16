Manuela Carmena: "No podemos pensar que la democracia son solo elecciones, es mucho más"

Manuela Carmena visita el plató de La Roca para reflexionar sobre el distanciamiento entre ciudadanía y clase política y reivindicar una democracia más participativa: "Los ciudadanos tienen que participar en la vida social".

Según las últimas encuestas, un 46% de la ciudadanía se siente enfadada y un 29% cansada con la situación política en España. A partir de estos datos, Manuela Carmena plantea en La Roca la necesidad de ir más allá del malestar general y profundizar en sus causas. "Si a una persona le preguntas si se siente defraudada por la política, lo inmediato es preguntarle qué no le gusta de su representante político", señala.

La exalcaldesa de Madrid critica la "excesiva profesionalización de la política". "Los políticos no deben ser profesionales, deben ser ciudadanos", afirma, apostando por una mayor conexión con la realidad cotidiana. Durante la conversación, Nuria Roca pone sobre la mesa la percepción de que "muchos políticos parece que no pisan el suelo" y denuncia la falta de "política de proximidad", así como la existencia de "una batalla de egos e intereses".

En esa línea, Carmena propone incorporar nuevas preguntas en los estudios para medir el grado de cercanía entre representantes y representados: "¿Se ha encontrado usted alguna vez con un político en el metro o en el autobús? ¿Ha tenido ocasión de hablar con algún político en la Seguridad Social o en el colegio?". A su juicio, cuestiones como estas permitirían evaluar "mejor el nivel de desconexión".

"No podemos pensar que la democracia son solo elecciones, es mucho más. La democracia implica que los ciudadanos participen en la vida social y mantengan una vinculación importante con la clase política", concluye Carmena.