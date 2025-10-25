Berni Barrachina no entiende la fascinación por Isabel Preysler: "¿Cuál ha sido su mérito? Casarse con unos famosos"

Isabel Preysler presentó esta semana sus memorias, en las que revela aspectos inéditos de su vida y comparte cartas de Mario Vargas Llosa. Sin embargo, su libro ha generado críticas sobre su relevancia y estilo personal.

Esta semana, la 'reina de corazones' presentó sus memorias. Isabel Preysler se ha lanzado a la piscina y ha hablado sobre su vida como nunca antes lo había hecho, publicando incluso algunas de las cartas que le envió Mario Vargas Llosa durante su noviazgo.

Sin embargo, son muchos los que han criticado a la celebrity, ya sea por publicar esas misivas o simplemente por no entender por qué sigue siendo relevante en el mundo del corazón.

Es el caso de Berni Barrachina, quien afirma que Isabel le parece "una persona con un tono tremendamente aburrido". "Me interesa lo que cuenta porque tiene morbo, pero me parece que habla muy lento y muy bajito. No sabe acabar bien las frases... yo no veo la fascinación por Isabel en ningún lado", opina el colaborador de La Roca.

Algo en lo que coincide su compañero Nacho García, que considera que a Isabel Preysler "le pasa lo mismo que al rey emérito: que no hace nada y parece que ha pasado algo".

Por su parte, Juan del Val, Nuria Roca y Silvia Taulés han intentado defender a la madre de Tamara Falcó, pero no han conseguido que Barrachina cambie de opinión.

"Por lo menos Mar Flores ha presentado programas, es modelo o lo ha sido, pero es que Isabel Preysler no tiene ni oficio ni beneficio. ¿Cuál ha sido su mérito? Casarse con unos famosos", critica Barrachina.

