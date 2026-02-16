Manuela Carmena, sobre el 'voto del malestar': "Gran parte de lo que sucede se debe a un alejamiento de la clase política"

La exalcaldesa de Madrid Manuel Carmena visita el plató de La Roca para analizar los preocupantes datos que arrojan las últimas encuestas en cuanto a la desafección de los políticos que sienten los ciudadanos, que les lleva a votar por "malestar".

Lo llaman "el voto del malestar" y es cada vez más numeroso. Las últimas encuestas hablan de un 40% de desafección por parte de los ciudadanos por la política en algunas ciudades españolas. Un sentimiento que se refleja, y mucho, en las urnas. Para hablar de ello, el plató de La Roca recibe a Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, abogada laboralista, magistrada y jueza emérita.

Para ella, es una "mala noticia", sin lugar a dudas, pero pide estudiar a fondo el fenómeno y preguntarse los 'cómos' y los 'porqués', algo que, lamenta, no es nada habitual en política. "¿Por qué tiene usted una decepción respecto a la actuación de los políticos? ¿Por qué se siente usted defraudado?", serían las preguntas que ella plantearía a la población.

"En mi opinión, la mayor parte de las veces, la mayor parte de la ciudadanía lo que ve del político es solamente un discurso constante, de mala educación, de grosería, con insultos entre unos y otros y una especie de englobamiento de cada uno con su partido. ¿Es eso la clase política? Yo espero que no, que haya más cosas", comenta para después recordar un episodio que ocurrió hace unos días. "Vi de pronto cómo la Presidenta de la Comunidad de Madrid hizo algo que está feo, que no me gustó nada. Lo de 'ahora, todos juntos, digamos que son unos tristes'. ¿Esto es guiñol o esto es verdad?", dice con indignación. "No me gusta que lo que se vea del político es el discurso agrio, amargo, reprochando", lamenta.

El 46% de la ciudadanía dice estar enfadada y el 29% dice estar cansada de la situación política. Y ese desencanto del que hablan los estudios y Carmena provoca la migración de votos. Así lo analiza desde la redacción de La Roca la periodista Mar Guerrero: "¿Quien parece que está capitalizando todo este malestar, todo este enfado? Pues parece que Vox". En las últimas elecciones extremeñas, el partido de Santiago Abascal tiene 11 escaños, frente a los 5 que sacó en las anteriores. En Aragón, han duplicado su resultado, de siete a 14. Todo ello, frente al PP y al PSOE, que han perdido número de escaños.

"Hay líderes políticos, como Gabriel Rufián, que con el avance de la extrema derecha optan por una alianza, una alternativa de izquierdas. Pero es que si nos fijamos en las encuestas del CIS, tan solo el 11% del potencial votante de izquierdas prefiere a Gabriel Rufián como presidente del Gobierno frente al 50% que elige a Pedro Sánchez", advierte Guerrero.

Para Carmena, estos datos no son lo importante de esta cuestión y cree que habría que plantearse el motivo por el que los ciudadanos se sienten enfadados o cansados de la clase política. "Personalmente creo que lo que ocurre es que el ciudadano no percibe lo que las medidas, que en muchos casos no pueden ser más favorables, como por ejemplo el subir el salario mínimo, repercuten en su vida", reflexiona para después apuntar a la "profesionalización" de la política como principal responsable de este problema: "Ya he dicho muchas veces que creo que los políticos no deben ser profesionales, deben ser ciudadanos que tengan otras profesiones y que durante un tiempo se dediquen a la política".

En la encuesta a la que se refiere Nuria Roca, Manuela Carmena añadiría un par de cuestiones: ¿Se ha encontrado usted algún político alguna vez en el metro o en el autobús? ¿Ha tenido ocasión usted de hablar con algún político en la Seguridad Social o en el colegio? ¿De qué ha hablado? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha parecido?".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.