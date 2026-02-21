Urreiztieta, tras el testimonio de la víctima del exDAO: "Conoce perfectamente el cuerpo y lo que describe es terrorífico"

El exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, está bajo investigación por una denuncia de presunta agresión sexual contra una subordinada. La víctima, protegida con escolta, relata temor y desconfianza hacia la institución mientras el caso avanza.

Esta semana ha estado marcada por la investigación al exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, tras la admisión de una denuncia por una presunta agresión sexual cometida contra una subordinada en abril de 2025. El abogado de la víctima ha asegurado en La Roca que la situación está siendo dura para ella, pero que está "más tranquila desde que tiene escolta".

Durante su intervención, el letrado ofreció declaraciones contundentes sobre la situación que vive su cliente desde hace casi un año: "Ella me dijo 'si me pasa algo, prométeme que vas a llegar hasta el final y van a caer todos los que tienen que caer'. Eso demuestra cómo se sentía y lo aterrada que estaba".

Esteban Urreiztieta, tras escuchar el testimonio del abogado, comenta: "Es tremendamente llamativo el relato de la víctima, que es inspectora de Policía Nacional y acababa de ascender cuando se produjo la supuesta violación".

El periodista añade: "Conoce perfectamente el cuerpo y le ha contado a su abogado cómo operan los responsables. Lo primero que le ha dicho es: por favor, protégeme, porque estos van a venir a por mí y van a tomar represalias. No interpongan la denuncia por el canal oficial, que no pase por la policía porque la van a manipular. El funcionamiento que describe de la policía es terrorífico".

Asimismo, Urreiztieta puntualiza que "esta es la cúpula policial" que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "presentó como indiscutida e indiscutible y que iba a acabar de una vez por todas con los escándalos del pasado".

