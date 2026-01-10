Ahora

La Roca

Esteban Urreiztieta: "Ábalos siempre ha tenido la ilusión y el anhelo de que el partido (PSOE) le pagara los abogados"

José Luis Ábalos afronta su primer juicio sin abogado tras la salida de su defensa. Desde La Roca, Esteban Urreiztieta analiza la complicada situación económica del exministro y explica los motivos que estarían detrás de la renuncia de sus letrados.

José Luis Ábalos se ha vuelto a quedar sin abogado a las puertas de su primer juicio. El Tribunal Supremo le ha instado a elegir un nuevo letrado y le ha advertido de que, si no lo hace, se le asignará uno de oficio. Además, obliga a su anterior equipo jurídico a asistir a la vista prevista para el 15 de enero.

Desde La Roca, el subdirector de El Mundo, Esteban Urreiztieta, analizó la situación económica del exministro, ya que esta podría ser el principal motivo por el que sus abogados han decidido abandonar el caso.

"Esa es la versión oficial tanto por parte de los abogados como por parte del entorno de Ábalos. Los abogados se han descolgado en un momento determinado con que quieren el 100 por 100 de los honorarios y es público y notorio, la situación económica de Ábalos es complicada. Ya no cobra el sueldo como diputado, que era su modo de vida e insiste en que no tiene dinero oculto al que pueda echar mano", explicó Urreiztieta.

El periodista también señaló que, desde el inicio del proceso judicial, "Ábalos siempre ha tenido la ilusión y el anhelo de que el partido (PSOE) le pagara los abogados". Además, añadió que en estos momentos la familia del exministro se encuentra en "conversaciones" con distintos bufetes para que asuman su defensa.

"Esto se parece más a la situación de Barcenas, que llegó a tener hasta seis abogados en el mismo proceso", recordó Urreiztieta durante su intervención en La Roca.

