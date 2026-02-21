Ahora

La Roca

Bescansa evita posicionarse a favor de un líder para la izquierda: "A mí me encanta Rufián, ¿quiero que lidere? Pues no lo sé"

Más Madrid, los Comunes, Sumar e Izquierda Unida han iniciado un proceso de reunificación para reforzar el espacio a la izquierda del PSOE. El objetivo es construir un nuevo bloque común que frene el avance de la ultraderecha.

Bescansa evita posicionarse a favor de un líder para la izquierda: "A mí me encanta Rufián, ¿quiero que lidere? Pues no lo sé"

La izquierda ha comenzado una nueva etapa de reformulación. Este sábado, Más Madrid, Catalunya en Comú, el Movimiento Sumar e Izquierda Unida se han unido en Madrid en un acto de relanzamiento del proyecto. El objetivo es contener a la ultraderecha y fortalecer el espacio progresista.

Días antes, el miércoles, Gabriel Rufián y Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid, celebraron su propio encuentro con la misma meta: impulsar la reunificación de los partidos situados a la izquierda del PSOE en un nuevo bloque común.

En La Roca, Nuria Roca preguntó a Carolina Bescansa quién debería liderar este nuevo movimiento. "¿Quién quieres que lidere el movimiento?", planteó la presentadora. La exdiputada de Podemos respondió: "No te puedo responder. A mí me encanta Rufián, ¿quiero que lidere? pues no lo sé. Me encanta la gente valiente capaz de pensar fuera del marco. ¿Quién quiero que lidere? Pues no lo sé, lo único que quiero es que hagamos las cosas bien".

Bescansa también destacó "lo bonito" del acto organizado por Más Madrid, Sumar, IU y los Comunes: "Lo bonito de esta mañana era ver el aprendizaje de los errores del pasado y mucho respeto entre compañeros. Me gustaría que esta vez las cosas empezaran por los cimientos y no por los tejados".

Por último, se refirió a la situación de Yolanda Díaz en este proceso de reunificación. "Creo que está en otra fase y el hecho de que no se haya presentado a ninguno de los actos es que ella misma está mandando un mensaje", comentó.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump no se conforma con el 10%: el republicano tira de enfado y sube los aranceles mundiales a un 15%
  2. La izquierda se relanza sin Díaz con el objetivo de contener a la ultraderecha: "No es un momento de resignación"
  3. Una vecina de la mujer asesinada en Sarriguren vio la huida del agresor: "Miró a los dos lados de la calle y corrió"
  4. Una víctima 'aterrorizada': los constantes "no" que se repiten de forma "nítida y clara" en el audio de 40 minutos de la presunta agresión del exDAO
  5. La familia del joven ingresado en Tailandia consigue el dinero para su repatriación médica: Adrián volverá a casa la próxima semana
  6. Los 'therian' provocan el caos: las quedadas fantasma reúnen a cientos de curiosos en ciudades como Bilbao o Zaragoza