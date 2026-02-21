Bescansa evita posicionarse a favor de un líder para la izquierda: "A mí me encanta Rufián, ¿quiero que lidere? Pues no lo sé"

Más Madrid, los Comunes, Sumar e Izquierda Unida han iniciado un proceso de reunificación para reforzar el espacio a la izquierda del PSOE. El objetivo es construir un nuevo bloque común que frene el avance de la ultraderecha.

La izquierda ha comenzado una nueva etapa de reformulación. Este sábado, Más Madrid, Catalunya en Comú, el Movimiento Sumar e Izquierda Unida se han unido en Madrid en un acto de relanzamiento del proyecto. El objetivo es contener a la ultraderecha y fortalecer el espacio progresista.

Días antes, el miércoles, Gabriel Rufián y Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid, celebraron su propio encuentro con la misma meta: impulsar la reunificación de los partidos situados a la izquierda del PSOE en un nuevo bloque común.

En La Roca, Nuria Roca preguntó a Carolina Bescansa quién debería liderar este nuevo movimiento. "¿Quién quieres que lidere el movimiento?", planteó la presentadora. La exdiputada de Podemos respondió: "No te puedo responder. A mí me encanta Rufián, ¿quiero que lidere? pues no lo sé. Me encanta la gente valiente capaz de pensar fuera del marco. ¿Quién quiero que lidere? Pues no lo sé, lo único que quiero es que hagamos las cosas bien".

Bescansa también destacó "lo bonito" del acto organizado por Más Madrid, Sumar, IU y los Comunes: "Lo bonito de esta mañana era ver el aprendizaje de los errores del pasado y mucho respeto entre compañeros. Me gustaría que esta vez las cosas empezaran por los cimientos y no por los tejados".

Por último, se refirió a la situación de Yolanda Díaz en este proceso de reunificación. "Creo que está en otra fase y el hecho de que no se haya presentado a ninguno de los actos es que ella misma está mandando un mensaje", comentó.

