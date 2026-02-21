Del Val, a favor de que Marlaska dimita tras el escándalo del exDAO: "Los hechos ponen de manifiesto que la víctima se sintió desprotegida"

El escritor ha defendido en La Roca que el ministro del Interior "tiene que dimitir teniendo en cuenta sus propias palabras".

Juan del Val ha defendido en La Roca que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "tiene que dimitir como teniendo en cuenta sus propias palabras" tras el escándalo del exDAO, acusado de abuso sexual.

"El dijo que en el momento en el que la víctima le dijera o se demostrase que se había sentido desprotegida, él dimitiría. Pues me parece que los hechos ponen de manifiesto absolutamente la desprotección", ha expresado el escritor.

En este sentido, Del Val ha afirmado que "Marlaska debe dimitir según Marlaska", al tiempo que ha dicho que tiene que "dar por supuesto, evidentemente, que el ministro no lo sabía", ya que no tiene "ninguna prueba para decir que lo sabía".

