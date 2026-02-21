Sin esposas, sometido a una prueba de ADN y en una celda con cama y retrete: los detalles de la detención del expríncipe Andrés

El exduque de York fue arrestado en el marco de una investigación relacionada con un delito de "mala conducta en un cargo público" y su relación con el pederasta fallecido Jeffrey Epstein.

El expríncipe Andrés, exduque de York y hermano del rey Carlos III, permaneció detenido durante 11 horas en el marco de una investigación relacionada con un delito de "mala conducta en un cargo público" y su relación con el pederasta fallecido Jeffrey Epstein.

Según la información conocida y que se ha analizado en La Roca, no fue esposado durante su arresto, aunque sí fue trasladado a dependencias policiales donde permaneció en una celda individual equipada con una cama y un retrete.

Como cualquier otro investigado, tuvo que someterse a la toma de muestras de ADN, procedimiento que simboliza la pérdida progresiva de los privilegios que durante años rodearon al hijo de Isabel II.

Aunque continúa ocupando el octavo lugar en la línea de sucesión al trono británico, el que fuera duque de York lleva años apartado de la vida pública, pero esta nueva detención vuelve a situarlo en el centro de la polémica.

Entre 2001 y 2011, Andrés ejerció como enviado especial para el Comercio Internacional del Reino Unido y durante esa etapa estableció relaciones con empresarios y líderes internacionales que posteriormente generaron controversia.

La caída del exduque de York

Uno de los nombres que marcó su caída fue el del financiero estadounidense Jeffrey Epstein cuya amistad provocó un terremoto institucional cuando salieron a la luz los delitos sexuales cometidos por el criminal.

En 2021, Virginia Giuffre presentó una demanda acusando al entonces príncipe de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad. Andrés negó las acusaciones, pero alcanzó un acuerdo millonario sin admitir culpabilidad, lo que supuso el golpe definitivo a su imagen pública.

Sin embargo, el caso Epstein no fue un episodio aislado ya también ha sido vinculado en distintas etapas a empresarios y figuras internacionales controvertidas. El patrón que se repite en varios episodios es el mismo: la utilización de su posición y su red de contactos.

Tras la última polémica, la Casa Real británica se ha desmarcado de forma clara. En un comunicado, Carlos III aseguró que colaborará con la investigación y subrayó que la ley "debe seguir su curso". Así, la corona pasa por la que podría ser la mayor crisis de su historia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.