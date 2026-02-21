El abogado de la víctima del exDAO insiste en que "está aterrada": "Me dijo 'prométeme que si me pasa algo vas a seguir hasta el final"

Jorge Piedrafita pide que el caso sea investigado por otro cuerpo policial como la Guardia Civil. "No sabemos hasta dónde llegan los tentáculos del DAO, hay una enorme desconfianza policial", sentencia en La Roca.

Esta semana ha estado marcada por la investigación al exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, tras la admisión de una denuncia por una presunta agresión sexual cometida contra una subordinada en 2025. Por su parte, Jorge Piedrafita, abogado de la víctima, ha asegurado en La Roca que "esto está siendo muy duro para ella" y que está "más tranquila desde que tiene escolta".

"Ella me dijo ' si me pasa algo, prométeme que vas a llegar hasta el final y van a caer todos los que tienen que caer. Eso demuestra cómo se sentía y lo aterrada que estaba", ha añadido, revelando que "son varias las personas que han contactado" con él porque "han vivido casos personales en el que el patrón se repite".

Así, Piedrafita señala que los hechos se conocieron de una forma "lamentable" ya que se filtró la identidad de su cliente y la querella en todos los grupos de Policía "para que todo el mundo la pudiera señalar, se supiera lo que había denunciado y contra quién había denunciado".

"Esto ha provocado un aluvión de mensajes, igual que hay una cacería mediática contra ella. Evidentemente ya lo único que le quedaba era la seguridad de su domicilio personal y familiar y su propia integridad", indica.

Este viernes, la defensa entregaba tres audios que inculparían al exDAO pidiendo que el peritaje de estos audios lo llevara a cabo la Guardia Civil: "No sabemos hasta dónde llegan los tentáculos del exDAO y hay una enorme desconfianza en la cúpula policial",

"Aunque mi cliente confía plenamente en sus compañeros, que además la están protegiendo y hay miles de hombres y mujeres que están indignados en que este señor haya manchado el uniforme que con tanto esfuerzo defienden, entiendo que es mejor no poner a ningún policía en ese compromiso", señala el abogado.

En cuanto a las grabaciones, explica que "contienen todo lo que aconteció después" de la agresión sexual y cómo el exDAO siguió coaccionando a su cliente. "En esa coacción está implícito el reconocimiento de los hechos, de que lo había hecho y cómo se le está presionando. Y en un momento dado intenta pasar a la compra", sentencia.

