Juan del Val lee en directo los mensajes de odio que recibe en redes: "¿Qué es esto?"

El escritor ha asegurado que Instagram ya "sabe perfectamente" quién es cada uno de los usuarios que lanzan mensajes de odio a través de las redes sociales.

En el plató de La Roca se ha debatido qué se debe hacer para regular las cosas que se pueden publicar en redes sociales o no. Y, durante el mismo, Juan del Val ha valorado lo que le parece que en las últimas semanas se viralizara pedir a la IA desnudar a menores

"Yo no sé si es delito que cojan la foto de niña de 15 años y la desnuden con inteligencia artificial, pero debería de serlo. Y al delincuente no es difícil pillarlo", asegura.

Después, el escritor ha desvelado dos de los mensajes de odio que le han enviado recientemente: "Yo tengo dos ejemplos recientes de cosas bonitas que me han dicho a mí. 'Ojalá te mueras, rata inmunda, paleto. ¿Alguien tiene balas de sobra?' ¿Esto es un delito o no es un delito? 'Eres un hdp, fascista, machista. Procura que nuestros caminos no se crucen'. ¿Qué es esto?".

"Instagram sabe quién es este tío, aunque se llame Margarita82, lo sabe perfectamente", ha concluido.

