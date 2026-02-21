Ahora

La Roca

Juan del Val lee en directo los mensajes de odio que recibe en redes: "¿Qué es esto?"

El escritor ha asegurado que Instagram ya "sabe perfectamente" quién es cada uno de los usuarios que lanzan mensajes de odio a través de las redes sociales.

Juan del Val lee en directo los mensajes de odio que recibe en redes: "¿Qué es esto?"

En el plató de La Roca se ha debatido qué se debe hacer para regular las cosas que se pueden publicar en redes sociales o no. Y, durante el mismo, Juan del Val ha valorado lo que le parece que en las últimas semanas se viralizara pedir a la IA desnudar a menores

"Yo no sé si es delito que cojan la foto de niña de 15 años y la desnuden con inteligencia artificial, pero debería de serlo. Y al delincuente no es difícil pillarlo", asegura.

Después, el escritor ha desvelado dos de los mensajes de odio que le han enviado recientemente: "Yo tengo dos ejemplos recientes de cosas bonitas que me han dicho a mí. 'Ojalá te mueras, rata inmunda, paleto. ¿Alguien tiene balas de sobra?' ¿Esto es un delito o no es un delito? 'Eres un hdp, fascista, machista. Procura que nuestros caminos no se crucen'. ¿Qué es esto?".

"Instagram sabe quién es este tío, aunque se llame Margarita82, lo sabe perfectamente", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump no se conforma con el 10%: el republicano tira de enfado y sube los aranceles mundiales a un 15%
  2. La izquierda se relanza sin Díaz con el objetivo de contener a la ultraderecha: "No es un momento de resignación"
  3. Una vecina de la mujer asesinada en Sarriguren vio la huida del agresor: "Miró a los dos lados de la calle y corrió"
  4. Una víctima 'aterrorizada': los constantes "no" que se repiten de forma "nítida y clara" en el audio de 40 minutos de la presunta agresión del exDAO
  5. La familia del joven ingresado en Tailandia consigue el dinero para su repatriación médica: Adrián volverá a casa la próxima semana
  6. Los 'therian' provocan el caos: las quedadas fantasma reúnen a cientos de curiosos en ciudades como Bilbao o Zaragoza