Tania Sánchez: "Es más grave que un juez o un policía excedan su papel a que lo haga un político"

El juez Peinado ha presentado demandas de conciliación contra los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska por llamarle "prevaricador". En La Roca, Tania Sánchez analiza el caso y cuestiona la falta de respeto institucional desde otros poderes del Estado.

En los últimos días, se ha conocido que el juez Peinado ha presentado dos demandas de conciliación contra Óscar Puente, ministro de Transportes, y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, por llamarle "prevaricador".

Desde La Roca, Tania Sánchez valoró la decisión del magistrado: "Ojalá viviéramos en un país, en una democracia en el que los respetos institucionales fueran de ida y de vuelta".

La analista política puso además el foco en las faltas de respeto procedentes de "el resto de poderes del Estado" que no son elegidos por los ciudadanos, como jueces, policías o funcionarios. Según Sánchez, es más grave que estos se excedan en su papel a que lo haga un político.

"Tenemos una cierta tendencia a demonizar a la política cuando hablamos de poderes del Estado y olvidamos que el resto de poderes del Estado, aunque no sean electos, también responden al pueblo y también están para cumplir una serie de obligaciones. Me parece siempre más grave que un juez, un policía o un funcionario excedan su papel y su función a que lo haga un político, porque en última instancia un político responde cada cuatro años ante una ciudadanía", reflexiona Tania Sánchez.

