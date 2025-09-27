Nuria Roca defiende a Carlo Costanzia en la 'guerra' mediática de sus padres: "Nadie ha pensado en él"

La ausencia de Carlo Costanzia en la presentación del libro de su madre, Mar Flores, ha generado el debate en La Roca. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

En este vídeo de La Roca, Berni Barrachina le ha llamado la atención la ausencia de Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, en la presentación del libro de su madre. "Me llama la atención la relación que tiene con el hijo, que es evidente que no se llevan bien. El hijo no está en la presentación del libro de la madre y está en la fiesta de Terelu", comentó el colaborador.

Ante estas palabras, Nuria Roca salió en defensa de Carlo, asegurando que ha sido el gran olvidado en medio de la 'guerra' mediática de sus padres. "Nadie ha pensado en el hijo, tiene a su madre diciendo cosas de su padre y a su padre apareciendo en una foto que va a molestar a su madre", señaló la presentadora.

Por su parte, Valeria Vegas matizó que Carlo depende de su madre en lo profesional, ya que ambos están trabajando juntos en un programa de televisión.

La periodista Silvia Taulés, que mantiene contacto directo con la familia, reforzó esta idea y aclaró: "Yo hablo con esta familia. A mí me dice que si no hubiera contrato, el hijo (Carlo) no seguiría haciendo el programa", apuntando a que Carlo está bastante molesto con las memorias publicadas por Mar Flores.

