Benjamín Prado señala a Feijóo como el culpable de la pérdida de apoyos del PP: "Vox se está comiendo los votos"

Desde La Roca, Benjamín Prado analiza la relación entre el Partido Popular y Vox. El escritor considera que la ultraderecha está ganando terreno en votos y discurso al PP y señala a Alberto Núñez Feijóo como responsable de esta situación política.

¿El adversario del Partido Popular es el Partido Socialista o lo es Vox? Desde La Roca, Benjamín Prado compartió su opinión al respecto. Según el escritor, es Vox quien le está "comiendo los votos y el discurso" al Partido Popular.

El colaborador señaló a Alberto Núñez Feijóo como responsable de esta situación. A su juicio, Feijóo "se equivocó gravemente cuando llegó a secretario general del Partido Popular" al adoptar una posición más "agresiva" en cuestiones como inmigración o feminismo.

"Habría que ver que hubiera pasado si cuando él llegó el primer día y hubiera dadov un golpe sobre la mesa y hubiera dicho: 'soy una persona de derecha moderada, de centroderecha, no quiero saber nada de los ultras, no quiero saber nada de la xenofobia de los ultras...'. Si hubiera hecho eso, a lo mejor los votos que ahora le está robando Vox al PP no se hubieran ido del Partido Popular, pero no lo hizo", reflexiona Benjamín Prado.

