Marta García Aller, tajante con Ayuso: "Es gravísimo escuchar como resta importancia a un delito fiscal"

La periodista y escritora, Marta García Aller, se estrena como colaboradora de La Roca. En esta ocasión, valora la nueva situación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, González Amador, tras abrirse un juicio oral contra él.

En los últimos días, se ha conocido la decisión del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid de abrir juicio oral contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal.

Desde La Roca, la periodista y nueva colaboradora del programa Marta García Aller recordó el momento en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid dio una rueda de prensa hablando de la situación de su pareja.

"Salir a defender a su pareja desde la Puerta del Sol, desde la sede del Gobierno y tener a miembros de su Gobierno, haciéndolo inválida la tesis de que es un ciudadano particular", apunta Aller.

Asimismo, añade que en esa comparecencia Díaz Ayuso debería haber dicho que en todo momento respeta la decisión de los tribunales o que no tiene nada que decir sobre lo ocurrido porque corresponde a la vida privada. Si hubiese dicho eso, "no habría crisis política, seguiría habiendo una investigación de un delito, pero la crisis política sería distinta si no hubiera esas mentiras", señala la periodista.

García Aller subrayó además que "es gravísimo haber escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la última responsable de la Hacienda madrileña, restarle importancia a un delito fiscal".