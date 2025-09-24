Ahora

Peinado, contra dos ministros

El juez Peinado demanda a Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska por llamarle "prevaricador"

Los detalles El magistrado que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado demandas de conciliación previas a la presentación de una querella o demanda contra dos de los ministros de Pedro Sánchez.

Los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska

El juez Juan Carlos Peinado ha presentado demandas de conciliación previas a la presentación de una querella o demanda contra los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska por llamarle "prevaricador". Las dos han llegado a los juzgados civiles correspondientes, a la espera de que se fije fecha para el acto de conciliación.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha demandado a los ministros de Transportes y del Interior al considerar que han vulnerado su derecho al honor en las críticas vertidas contra él.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid suma a la demanda ya presentada contra Puente una nueva demanda de conciliación. Si estos actos de conciliación acaban sin acuerdo entre el juez y los demandados -que no están obligados a asistir-, el magistrado podrá optar por continuar por la vía civil contra ellos, en defensa de su derecho al honor, o si decide actuar por la vía penal, por presuntos delitos de injurias y calumnias.

El ministro del Interior, en una entrevista en Al Rojo Vivo, aseguró que Peinado llevaba a cabo una "investigación prospectiva ajena a los principios de un procedimiento penal" que quedaba "extramuros" y causaba indefensión a Begoña Gómez, algo que no había visto en 30 años ejerciendo como juez.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
Marlaska cuestiona la instrucción judicial contra Begoña Gómez: "Causa indefensión"

"No puedo compartir ninguna de las resoluciones judiciales dadas por el titular del juzgado de instrucción 41", aseguraba entonces un Marlaska que se preguntaba "cómo se admitió a trámite la denuncia": "No solo porque la formalizara un sindicato de extrema derecha caracterizado por haber interpuesto querellas y denuncias contra muchas personas con una finalidad espuria y basada en noticias periodísticas sin más. Sino, sin una investigación complementaria y contradiciendo a la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Las 6 de laSexta

  1. El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular
  2. Trump dinamita todos los puentes en la cumbre de la ONU con un nuevo espaldarazo a Netanyahu
  3. Jimmy Kimmel vuelve con un emotivo discurso y ataques a Trump: "Nunca fue mi intención tomar a la ligera el asesinato de un joven"
  4. Mejorar las pulseras antimaltrato es proteger vidas: así se puede blindar el sistema de verdad
  5. La Fiscalía pide al Supremo que solicite al Parlamento Europeo que levante la inmunidad de Alvise Pérez para imputarle por financiación ilegal
  6. laSexta accede al interior del edificio okupado en Barajas: destrozado, en ruinas y lleno de basura