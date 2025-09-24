El juez Peinado demanda a Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska por llamarle "prevaricador"

Los detalles El magistrado que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado demandas de conciliación previas a la presentación de una querella o demanda contra dos de los ministros de Pedro Sánchez.

El juez Juan Carlos Peinado ha presentado demandas de conciliación previas a la presentación de una querella o demanda contra los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska por llamarle "prevaricador". Las dos han llegado a los juzgados civiles correspondientes, a la espera de que se fije fecha para el acto de conciliación.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha demandado a los ministros de Transportes y del Interior al considerar que han vulnerado su derecho al honor en las críticas vertidas contra él.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid suma a la demanda ya presentada contra Puente una nueva demanda de conciliación. Si estos actos de conciliación acaban sin acuerdo entre el juez y los demandados -que no están obligados a asistir-, el magistrado podrá optar por continuar por la vía civil contra ellos, en defensa de su derecho al honor, o si decide actuar por la vía penal, por presuntos delitos de injurias y calumnias.

El ministro del Interior, en una entrevista en Al Rojo Vivo, aseguró que Peinado llevaba a cabo una "investigación prospectiva ajena a los principios de un procedimiento penal" que quedaba "extramuros" y causaba indefensión a Begoña Gómez, algo que no había visto en 30 años ejerciendo como juez.

Marlaska cuestiona la instrucción judicial contra Begoña Gómez: "Causa indefensión"

"No puedo compartir ninguna de las resoluciones judiciales dadas por el titular del juzgado de instrucción 41", aseguraba entonces un Marlaska que se preguntaba "cómo se admitió a trámite la denuncia": "No solo porque la formalizara un sindicato de extrema derecha caracterizado por haber interpuesto querellas y denuncias contra muchas personas con una finalidad espuria y basada en noticias periodísticas sin más. Sino, sin una investigación complementaria y contradiciendo a la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo".