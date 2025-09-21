Tania Sánchez, califica a Esperanza Aguirre como "un personaje": "Está más cerca del votante de Vox que de el PP"

Tras la entrevista de Nuria Roca a Esperanza Aguirre en La Roca, Tania Sánchez analizó las palabras de la expresidenta madrileña. Valoró su postura sobre Gaza y criticó la posición del Partido Popular frente al genocidio de Netanyahu.

Esperanza Aguirre ha visitado el plató de La Roca y ha sido entrevistada por Nuria Roca en la sección 'Vis a Vis'. La expresidenta de la Comunidad de Madrid dejó clara su posición sobre Gaza y mantuvo su negativa a denominar la acción de Israel como genocidio.

En este vídeo, Tania Sánchez ha comentado parte de la charla entre Nuria Roca y Esperanza Aguirre. "Me parece que es Esperanza Aguirre en estado puro, siempre ha sido así, nunca ha tenido ninguna otra posición, creo que ella es un personaje claro", asegura la analista política.

Asimismo, añade que "por desgracia" Aguirre "representa a una parte importante de la derecha de este país", aunque duda de que represente "a una parte importante de los votantes del Partido Popular en estos momentos. Me parece que la posición que sostiene está más cerca del votante de Vox que del votante del Partido Popular".

Sobre la negativa de Aguirre —y del Partido Popular— a condenar lo que ella califica de genocidio en Gaza, Sánchez opina: "Creo que evidencia que el Partido Popular no quiere decir que hay un genocidio en Gaza porque no quieren bajarse de la posición en la que creen que es legítimo".