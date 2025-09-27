Juan del Val: "González Amador es un ciudadano particular hasta que Isabel Díaz Ayuso decidió que no lo fuera"

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid abre juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En La Roca, Juan del Val cuestiona la defensa pública de la presidenta madrileña y señala que su estrategia le ha pasado factura.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal.

Desde La Roca, Juan del Val recordó la férrea defensa que en su momento hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre su pareja, algo que, según el colaborador, le ha terminado pasando factura.

"González Amador es un ciudadano particular hasta que Isabel Díaz Ayuso decidió que no lo fuera", recuerda Juan del Val, y añade que la presidenta no ha sabido salir de aquella comparecencia en la que se refirió a su pareja como un "ciudadano particular".

"Los delitos de los que se le acusa (a González Amador) en esta causa concreta me parecen que son tan objetivos que hay poco espacio para hablar de una maniobra política ni nada por el estilo. Me parece que es un fraude que ella (Ayuso) intentó convertir en un simple 'se le ha olvidado presentar unas facturas'", reflexiona Juan del Val.

El colaborador concluyó que la implicación pública de Ayuso en la defensa de González Amador ha terminado por reforzar la exposición mediática del caso, situándola en una posición política más delicada de la que hubiera tenido si hubiese optado por mantenerse al margen.

