Benjamín Prado, sobre la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez: "Es el último gran espectáculo de su vida"

La Roca recibe por primera vez en su mesa de actualidad a Benjamín Prado. El escritor no ha dudado en pronunciarse sobre las últimas decisiones del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez. Ahora el magistrado pide que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada por un jurado popular por un presunto delito de malversación.

"Con todo el respeto que merecen siempre los tribunales, creo que la investigación que está llevando a cabo el juez Peinado es prospectiva, es obsesiva y es especulativa", señala el colaborador y añade que sumando todo eso "te salen dos cosas: o estamos ante una causa de tipo ideológico o ante una causa de tipo teatral".

"El juez Peinado está a punto de jubilarse, es el último gran espectáculo de su vida", opina Prado y añade que en el caso de abrirse una investigación sobre sus decisiones "no le va a pasar nada".

"Ha estado dando palos de ciego a ver si acertaba en la piñata. Hay que recordar que hay tribunales superiores que le han enmendado la plana en algunos aspectos del proceso y que además (Peinado) ha insistido en cosas que le habrían prohibido investigar", recuerda el escritor.

