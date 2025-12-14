Tania Sánchez no considera peligrosa la intervención de Cerdán en el Senado para el PSOE

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declarará el miércoles 17 de diciembre ante la comisión de investigación del Senado por el 'Caso Koldo'.

Desde La Roca, Tania Sánchez valora si la presencia de Cerdán en la comisión puede perjudicar al PSOE. "Creo que esta comparecencia, salvo que Santos Cerdán dé un giro en su estrategia, no es peligrosa para el partido socialista", opina.

Asimismo, señala que lo más probable es que Cerdán no conteste a la mayoría de las preguntas que le hagan, alegando que estas "son objeto de investigación judicial y que, en protección a sus derechos como acusado, pues no va a hablar de ello".

La colaboradora comenta que otra alternativa que tiene el exsocialista es aprovechar su comparecencia "para hacer un relato sostenido" de todo lo que ha ido diciendo desde junio hasta que entró en la prisión de Soto del Real. Cabe recordar que Cerdán, desde un primer momento, ha asegurado que los audios donde aparece eran manipulados.

