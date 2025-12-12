Tania Sánchez, sobre los últimos escándalos en el PSOE: "Es urgente que en Moncloa dejen de estar como si no pasara nada"

Por su parte, la analista ha explicado en 'Más Vale Tarde' que hay un "goteo constante de casos y escándalos que señalan a muchos de los entornos que han llevado a Sánchez a donde está".

Este viernes la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz ha lanzado un ultimátum contra Pedro Sánchez porque, según ha asegurado, "el Gobierno no puede seguir así". Estas últimas declaraciones en las que Díaz ha abogado por "actuar" contra "la corrupción, los puteros y el machismo" han generado diferentes opiniones.

Por su parte, la analista Tania Sánchez ha explicado en 'Más Vale Tarde' que el fin de los escándalos en filas socialistas no está en la mano de la ministra de Trabajo aunque "hiciesen lo que todo el mundo espera que en algún momento suceda" y rompan con el Gobierno: "Eso no conduce a las elecciones".

"El cambio de Gobierno, la convocatoria de elecciones y la disolución de Cortes compete exclusivamente al presidente del Gobierno. Creo que es urgente que en Moncloa dejen de estar como si no pasara nada, como si todo siguiera normal", añade.

A su vez, cree que "el goteo constante de casos y escándalos señala a muchos de los entornos que han llevado a Sánchez a donde está": "Hay otros elementos muchos más graves, como temas sociales. No se están tomando deciciones para resolverlos".

"Moncloa no puede seguir saliendo el lunes a decir que está todo bien", ha sentenciado la analista.

