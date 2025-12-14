Ana Martín se muestra muy crítica con Pedro Sánchez: "Estamos asistiendo al desmoronamiento del Sanchismo"

Los escándalos que rodean al PSOE centran el debate político. En La Roca, la periodista Ana Martín repasa las últimas investigaciones judiciales y detenciones que afectan al entorno socialista.

"Estamos asistiendo al desmoronamiento del Sanchismo". Así se refiere la periodista Ana Martín a los numerosos escándalos que salpican al Partido Socialista. "Me remito a lo que ha pasado en las dos últimas semanas en este país y dejo al margen el escándalo del acoso", apostilla la colaboradora de La Roca.

"La Audiencia Nacional ha pedido al Partido Socialista que le detalle los pagos en efectivo entre los años 2017-2024. Se ha encarcelado a un exsecretario de Organización y exministro de Transporte que se llama José Luis Ábalos y que entró en la cárcel ocho días después de que saliera el anterior (Santos Cerdán)", enumera la periodista.

Por último, menciona la detención de Leire Díez, Antxón Alonso y Vicente Fernández, exdirector de la SEPI, por cinco presuntos delitos: fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

Además, señala los registros llevados a cabo por la UCO en organismos como Correos, Hacienda y el Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de recabar documentación relacionada con los investigados.

