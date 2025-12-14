El Partido Popular necesitaría el apoyo de Vox para lograr la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura

El próximo 21 de diciembre, los extremeños acudirán a las urnas tras el adelanto electoral de María Guardiola. Las encuestas apuntan a una victoria del PP, aunque necesitaría el apoyo de Vox para gobernar con mayoría absoluta.

El Partido Popular obtendría entre 25 y 29 escaños, frente a los 28 logrados en 2023. Por su parte, Vox alcanzaría entre 10 y 12 diputados, muy por encima de los 5 que consiguió en las últimas elecciones. En cuanto al PSOE, caería hasta los 19-22 escaños, después de haber empatado con el PP en 2023.

Por otro lado, la encuesta de Gesop muestra un panorama similar: los populares se moverían en una horquilla de 26-28 escaños, pero seguirían necesitando el apoyo de Vox, que alcanzaría entre 11 y 13 diputados. De este modo, la formación de Santiago Abascal se consolidaría como socio clave para un eventual gobierno de derechas, ya que solo con su respaldo el PP podría alcanzar la mayoría absoluta.

En el bloque de la izquierda, el PSOE perdería escaños, situándose en el peor escenario en torno a 19-22, mientras que Unidas por Extremadura podría subir hasta siete diputados. Esta configuración dejaría prácticamente imposible la formación de un gobierno de izquierdas en la región.

