Esperanza Aguirre señala que el "sueño" de Mónica García "es acabar con la sanidad privada y de ninguna manera eso pasará"

Esperanza Aguirre ha valorado en La Roca las últimas polémicas sobre la gestión privada del Hospital de Torrejón. La expresidenta critica a la ministra de Sanidad y defiende el sistema privado como clave del éxito de la Sanidad madrileña.

En este vídeo de La Roca, Esperanza Aguirre da a conocer su opinión acerca de las últimas polémicas que giran en torno a la gestión privada del Hospital de Torrejón. En los últimos días, un sanitario confirmaba que se priorizaba la primera consulta de pacientes externos para generar ingresos, perjudicando así a los pacientes crónicos.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid defiende que los audios que se han publicado no estaban completos: "Parece ser que lo que se publicó era parte del audio" y que no se llegó a publicar cuando el CEO dice "de todas maneras nosotros haremos lo que tengamos que hacer aunque no ganemos dinero".

Sin embargo, Aguirre centra sus críticas en la gestión de Mónica García y asegura que a la ministra de Sanidad solo le interesa "acabar con la Sanidad Privada". "Ella cree que un servicio de titularidad pública tiene que ser gestionado por funcionarios y que no puede ser gestionado por empresas privadas especializadas", apostilla la popular.

Según Esperanza Aguirre, este sistema es el mejor y el que ha llevado a la Sanidad madrileña a posicionarse como "la mejor". "El sistema no se puede cambiar porque un servicio de titularidad pública está mejor gestionado, en mi opinión, cuando el contribuyente tiene que poner menos dinero por el servicio", añade la expresidenta.

Por otro lado, aplaude el trabajo que está realizando la consejera de Sanidad en la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ante la crisis del Hospital de Torrejón. "Tenemos una consejera que es magnífica, no así la ministra, que su sueño es acabar con la sanidad privada y de ninguna manera eso pasará", concluye Esperanza Aguirre.

