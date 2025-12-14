Manu Mostaza, tajante con Sánchez tras sus declaraciones sobre el protocolo de acoso: "Para él, el feminismo es una herramienta más"

Pedro Sánchez defendió esta mañana en un mitin en Extremadura la aplicación estricta del protocolo de acoso en el PSOE. En La Roca, Manu Mostaza analiza sus declaraciones y critica la gestión del partido en casos como el de Paco Salazar.

"Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso en nuestro partido". Esto lo ha dicho Pedro Sánchez esta mañana en un mitin en Extremadura, en relación con los numerosos casos de acoso dentro de las filas del Partido Socialista.

Desde La Roca, Manu Mostaza da su opinión sobre las declaraciones del presidente del Gobierno. "Lo dice en alto para creérselo", señala el colaborador y añade que estas palabras "demuestran que el feminismo para Pedro Sánchez, y desde luego para una parte de la cúpula que le ha rodeado estos años, era una herramienta más".

Asimismo, comenta que el PSOE "ha sido tan contundente" con el caso de Paco Salazar que, durante los cinco meses en los que las denuncias contra él estaban en un cajón, se intentó colocar a Salazar en una embajada.

