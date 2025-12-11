Jorge Calabrés, sobre Santos Cerdán: "Es el nexo de todas las tramas de corrupción que estamos viendo"

El periodista ha analizado la detención de Leire Díez o Antxon Alonso, destacando que la investigación "sigue abierta" y que no se descartan "más detenciones". "Cerdán sería el hombre más importante en esta organización criminal".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo una operación en la que ya han arrestado a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y a Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Esta última es una persona clave dentro de la investigación a Servinabar, la mercantil de la que es propietario Santos Cerdán. Los delitos que se investigan son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Jorge Calabrés ha destacado que la investigación continúa abierta y que no se descarta que se produzcan más detenciones. "Veremos cuando se quite el secreto de sumario hasta dónde llega", ha indicado.

Antxon Alonso no es el único vínculo con Santos Cerdán, y es que Leire Díez también mantuvo contacto con él. Sobre este asunto, el periodista ha explicado que parece que el exsecretario de Organización del PSOE es el "nexo entre todas las tramas de corrupción que vemos alrededor del Gobierno".

De esta forma, ha explicado que Santos Cerdán sería el hombre "más importante" en esta organización criminal que, según la UCO, operaba en distintos ministerios.

