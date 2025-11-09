Ahora

La Roca

Tania Sánchez considera la decisión de Junts de romper con el Gobierno como "un último apretón": "Ya no puede sacar más"

"El problema es que por el ideario político de Junts las cosas que han conseguido con el Gobierno, y que mejoran la vida de los catalanes, consideran que no le son suficientes como venta electoral", comenta Tania Sánchez.

Tania Sánchez considera la decisión de Junts de romper con el Gobierno como "un último apretón": "Ya no puede sacar más"

En este vídeo de La Roca, Tania Sánchez opina sobre el último movimiento de Junts. Los de Puigdemont han tomado la decisión de bloquear y romper de manera definitiva con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Es un hecho muy relevante que no haya filtraciones sobre las negociaciones que se han tenido al respecto del último intento de presupuestos que está teniendo el Partido Socialista con Junts", comenta la colaboradora.

Asimismo, califica la decisión de Junts como "un último apretón" al Ejecutivo para así obtener alguna concesión más a su favor. "Es verdad que es difícil de imaginar porque dices: ¿Qué puede ya conseguir Junts? Ya no puede sacar más", considera Tania.

Por otro lado, señala que Junts se equivoca al posicionarse en contra del Gobierno. "Cuando Junts dice a nosotros no nos importa la estabilidad del país, sino Cataluña y los catalanes. El problema es que por el ideario político de Junts las cosas que han conseguido con el Gobierno, y que mejoran la vida de los catalanes, consideran que no le son suficientes como venta electoral. Y creo que se equivocan", reflexiona Tania Sánchez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Las contradicciones de González Amador en el juicio al fiscal general: dos respuestas derrumbaron el relato de la pareja de Ayuso
  2. Feijóo saca toda su artillería contra Sánchez y afirma que el listón ético del PSOE "está en el subsuelo": "Han perdido todo límite"
  3. De la tensión a las incógnitas: prosiguen las negociaciones de PP y Vox para elegir al sustituto de Mazón
  4. Trump, a lo suyo: promete 2.000 dólares para cada estadounidense con 42 millones de personas en riesgo de hambre
  5. Polémica en Madrid por los errores en las notificaciones del cribado de cáncer de colon: casi 600 afectados, una incidencia técnica y la denuncia de Más Madrid
  6. Otros dos agentes resultaron heridos en el tiroteo en una 'guardería de droga' de Isla Mayor: "Cárgate a esos perros"