Tania Sánchez considera la decisión de Junts de romper con el Gobierno como "un último apretón": "Ya no puede sacar más"

En este vídeo de La Roca, Tania Sánchez opina sobre el último movimiento de Junts. Los de Puigdemont han tomado la decisión de bloquear y romper de manera definitiva con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Es un hecho muy relevante que no haya filtraciones sobre las negociaciones que se han tenido al respecto del último intento de presupuestos que está teniendo el Partido Socialista con Junts", comenta la colaboradora.

Asimismo, califica la decisión de Junts como "un último apretón" al Ejecutivo para así obtener alguna concesión más a su favor. "Es verdad que es difícil de imaginar porque dices: ¿Qué puede ya conseguir Junts? Ya no puede sacar más", considera Tania.

Por otro lado, señala que Junts se equivoca al posicionarse en contra del Gobierno. "Cuando Junts dice a nosotros no nos importa la estabilidad del país, sino Cataluña y los catalanes. El problema es que por el ideario político de Junts las cosas que han conseguido con el Gobierno, y que mejoran la vida de los catalanes, consideran que no le son suficientes como venta electoral. Y creo que se equivocan", reflexiona Tania Sánchez.

