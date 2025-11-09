Benjamín Prado opina sobre el problema de la vivienda en España: "Hay que intervenir en el mercado"

La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas en España. En este vídeo de La Roca, Benjamín Prado opina sobre el tema y sobre las posibles soluciones.

La vivienda es uno de los mayores problemas que están padeciendo los españoles en la actualidad. Algunos expertos comenta que la solución podría consistir en la descentralización económica y laboral de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. De esta forma, se podría reducir la demanda y frenar la subida de precios.

Mientras que otros abogan por la construcción en vertical, es decir, construir más pisos sobre los edificios que ya existen. Una medida que se llevaría a cabo en aquellas ciudades más tensionadas.

Desde La Roca, Benjamín Prado expresa su opinión sobre lo que se deberá hacer para solucionar el problema de la vivienda. "Hay que empezar por favorecer la vivienda social y por intervenir en el mercado", asegura el escritor. "Hasta que eso no se haga, me da lo mismo que se construya hacia arriba, hacia abajo o en los lugares con menos o más gente", añade tajante el colaborador.

