Puigdemont señala a la "maquinaria de propaganda socialista" como culpable de las críticas a Junts: "La diana somos nosotros"

La inminente ruptura de Junts con el PSOE ha generado una oleada de acusaciones cruzadas entre partidos en un Gobierno que comienza a tambalearse. El líder de la formación catalana, Carles Puigdemont, ha expuesto en sus redes sociales que tras las últimas jornadas, que han sido de lo más intensas en el ámbito político, "la maquinaria de propaganda socialista se ha puesto en marcha".

Así lo ha publicado en sus redes sociales asegurando que su partido se ha convertido "en la diana" de todo este asunto. "La maquinaria de propaganda socialista y medios subvencionados por los socialistas se ha puesto en marcha a velocidad de campaña electoral", incide.

"Basta con ver con qué intensidad y con qué fruición llenan de críticas desmesuradas las redes y los medios afines, gente que hace cuatro días alababa el 'sentido de estado' por haber hecho presidente a Pedro Sánchez", añade.

A su vez, explica que los socialistas "no son los únicos" que han puesto a las filas de Junts "en el centro de sus críticas": "Existe una sospechosa coincidencia con otros espacios políticos con los que comparten la misma obsesión".

El líder catalán confiesa que no han ido "a Madrid a hacer amigos, sino a defender intereses nacionales, en todos los ámbitos": "Desde el económico hasta el lingüístico, el social o el deportivo". "Si en esta defensa se avienen los partidos españoles, ya hemos probado que éramos capaces de proponer acuerdos ambiciosos; la oportunidad de demostrarlo ya se la dimos", añade.

"Nosotros cumplimos, pero las palancas del poder están todas exclusivamente en sus manos. Y si no las utilizan, ya lo saben: lo que les dijo Xavier Trias cuando PSC y Comuns votaron con el PP para impedir que fuera el alcalde de Barcelona después de haber ganado las elecciones", sentencia Puigdemont.

Por su parte, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha contestado a las palabras del líder de Junts en su perfil de X: "Demasiada chapa para justificar que tumbarás todo esto con PP y VOX", ha criticado. A este mensaje le sigue una lista de leyes como la Ley de Familias, la de la Universalidad del Sistema Nacional de Salud o la Ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, entre otras.

Sánchez asegura que han "cumplido"

Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha explicado en una entrevista con 'El País' que no están en la situación de convocar elecciones para despejar la cuestión con Junts y añade que han cumplido con el partido catalán en temas que tienen que ver con su completa competencia: "Y en aquellos que no, trabajamos para que se cumplan".

El secretario de la formación catalana, Jordi Turull, también señaló a los socialistas e indicó que "quien se ha cargado la legislatura ha sido el PSOE, que es el que no ha cumplido": "Es curioso que la presión vaya para Junts y no para los que incumple sistemáticamente".

"No se puede ser el cornudo y pagar la bebida (algo que viene a decir que además de víctima carga con la culpa). La gente ha visto que Junts hace que pasen cosas, el listado de incumplimientos es tan flagrante que son ellos los que se han cargado la legislatura", agregó Turull.

De esta manera, subrayó que desde el partido liderado por Pedro Sánchez, ya no cuentan con ninguna mayoría: "Pensaban que podían seguir adelante sin cumplir y nosotros decimos basta".

