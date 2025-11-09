José María Olmo, sobre el juicio a García Ortiz: "Hasta ahora nadie ha aportado una prueba concluyente para exculparle"

En este vídeo de La Roca, José María Olmo analiza los primeros días del juicio contra el fiscal general del Estado, acusado de revelación de secretos. El periodista señala que García Ortiz "ha contado con testimonios a su favor".

Esta semana arrancaba el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos. Supuestamente, García Ortiz habría filtrado un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en la que se declaraba culpable de dos delitos fiscales.

En estas tres primeras sesiones del juicio no han dejado, hasta ahora, ninguna prueba de que García Ortiz fuera el filtrador de dicho correo. Desde La Roca, el jefe de investigación de 'El Confidencial', José María Olmo, ha dado su valoración sobre la causa judicial.

"Para los que nos dedicamos al periodismo de investigación ha sido especialmente interesante porque muchas de las personas que han pasado por ahí las conocemos de primera mano", ha comenzado diciendo.

Asimismo, destaca que en estos tres días de declaraciones "no se ha desvirtuado las pruebas" que han llevado al fiscal general del Estado a sentarse en el banquillo de los acusados.

"Creo que ese es el principal problema que tiene. Es verdad que ha contado con testimonios a favor, a contado con gente de su entorno que ha desplazado la responsabilidad en otra dirección, pero digamos que ninguna de las personas que podría haber dado una prueba concluyente para exculparle lo ha hecho", valora el periodista.

