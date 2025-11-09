Benjamín Prado, sobre la investigación al PSOE por los pagos a Ábalos: "Pagar en metálico no es delito, pero es sospechoso"

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre los pagos en metálico que el PSOE realizó a José Luis Ábalos. En La Roca, Benjamín Prado considera que el partido tiene "muy fácil" aclarar la procedencia del dinero si existen pruebas documentales.

La Audiencia Nacional ha decidido investigar los pagos en metálico que, en su día, realizó el Partido Socialista a José Luis Ábalos. En este vídeo de La Roca, el escritor Benjamín Prado asegura que el PSOE tiene "muy fácil" demostrar la procedencia de ese dinero.

"Esto debería ser muy fácil si de verdad hay acreditación documental de todos los pagos; si no la tienen, habrá que explicar por qué", señala el colaborador. Asimismo, recuerda que "pagar en metálico no es delito, pero es sospechoso".

Prado subraya que la clave del asunto está en saber quién entregó el dinero a Ábalos y de dónde procedía. Además, critica que este tipo de prácticas, pagar en efectivo los gastos, sigan ocurriendo tanto en los partidos políticos como en las instituciones, como el Congreso o el Senado.

"Va a ser muy fácil de demostrar", insiste el escritor, y añade que lo será "si está justificado y se traza el círculo del dinero".

