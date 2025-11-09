Sor Lucía Caram, sobre la situación en Ucrania: "No sé cuál es la razón, pero en estos momentos el conflicto está peor que nunca"

Sor Lucía Caram visitó La Roca para hablar sobre la grave situación en Ucrania. La religiosa denuncia el aumento de los ataques a civiles y la falta de respuesta internacional, mientras prepara su próximo viaje con ayuda humanitaria.

Sor Lucía Caram visitó La Roca para abordar la situación en Ucrania. En las últimas horas, se ha conocido que al menos tres personas han muerto y otras seis han resultado heridas como consecuencia de nuevos ataques de Rusia en la provincia de Donetsk.

"No sé cuál es la razón, pero en estos momentos el conflicto está peor que nunca", ha asegurado la religiosa. "Cuando digo peor que nunca, es peor que nunca", insiste, y añade que "se está atacando cada día a la población civil".

Asimismo, sor Lucía Caram lamenta que, mientras el pueblo ucraniano sufre los golpes de la guerra, siga existiendo "un silencio mundial" y que nadie haga ni diga nada al respecto.

Por otro lado, confirma que está preparando su próximo viaje a Ucrania para seguir llevando ayuda humanitaria y generadores, con el fin de que algunas zonas puedan contar con luz.

