Tania Sánchez califica de "oportunidad perdida" para el PP la comparecencia de Sánchez en el Senado

La analista ha señalado que los 'populares' habían vendido esta intervención del presidente del Gobierno como "el principio del fin" y han terminado por no cumplir "lo que habían prometido".

Pedro Sánchez ha comparecido este jueves en el Senado para dar explicaciones en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. Y, aunque desde el Partido Popular y desde el PSOE consideran positivas sus respectivas actuaciones, los colaboradores de Más Vale Tarde coinciden en su opinión sobre lo acontecido.

Para Tania Sánchez, esta comparecencia ha sido una "oportunidad perdida para el PP de cumplir lo que habían prometido de que iba a ser el principio del fin de Sánchez".

Una opinión que ha respaldado Edu Galán: "Después de la semana que nos ha dado el PP, pensé que Sánchez después de esta comparecencia iba a salir esposado y le iban a tirar tomates y al final no ha ocurrido".

Por su parte, Mayte Alcaraz ha preferido señalar la comparecencia en su conjunto como un "acto fallido": "Y cuando se le pregunte a la gente si cree en las comisiones de investigaciones parlamentarias, le pueden poner el vídeo y decir 've por qué no creo'".

