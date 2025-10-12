Tania Sánchez, a Ayuso tras negarse a crear la lista de médicos objetores: "Está violando los derechos de los médicos y de las mujeres"

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que no cumplirá la ley que obliga a crear un registro de médicos objetores de conciencia en la Sanidad pública madrileña. Desde La Roca, Tania Sánchez critica duramente su postura y la acusa de vulnerar derechos fundamentales de los sanitarios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que no cumplirá la ley que obliga a crear un registro de médicos objetores de conciencia en la Sanidad pública. Ayuso ha sido tajante: "No voy a hacer una lista negra de médicos", ha afirmado.

Desde La Roca, Tania Sánchez ha criticado su postura y asegura que, de esta forma, Díaz Ayuso "viola los derechos de los médicos objetores y de las mujeres".

"El registro de objetores de conciencia al aborto tiene como objetivo cubrir los derechos de los médicos", explica la colaboradora y analista política. "Los médicos tienen derecho a objetar por conciencia, y cómo hacer compatible el derecho de la ciudadanía a practicar el aborto con el derecho de un médico a negarse a realizar una intervención quirúrgica, se lo ordene, quien se lo orden, en virtud de su objeción de conciencia", reflexiona.

De esta forma, Tania Sánchez considera que Ayuso, al negarse a cumplir la ley y crear el registro de médicos objetores en la Sanidad Pública madrileña, lo hace únicamente para ganar protagonismo mediático. "Ayuso, para ganar un titular, está violando los derechos de los médicos objetores y de las mujeres", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.