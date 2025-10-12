Tania Sánchez, tajante con el discurso de Alvise Pérez: "Esta orientado para que Vox sea la derechita cobarde y él 'el pata negra'"

El líder de Se acabó la fiesta, Alvise Pérez, ha anunciado su intención de presentarse a las próximas elecciones generales, previstas para 2027. En La Roca, Tania Sánchez analiza su candidatura y el impacto de su discurso en redes sociales.

El líder de Se acabó la fiesta, Alvise Pérez, ha anunciado este domingo 12 de octubre su candidatura a las próximas elecciones generales, que, si no se adelantan, se celebrarán en 2027.

Desde La Roca, Tania Sánchez ha analizado la noticia y el posible impacto político de su anuncio. "Creo que las encuestas, no solo las de Tezanos (CIS), todas las encuestas tienen muchas dificultades en detectar fenómenos nuevos de los que no se tiene recuerdo de voto ni vinculación y que, por tanto, para mí la presencia o no de Alvise en las encuestas no es muy relevante", ha comentado la colaboradora.

Asimismo, Sánchez ha alertado del creciente número de seguidores que acumula Alvise en su canal de Telegram y del tipo de discurso que difunde a través de las redes sociales.

"Me resulta relevante que habrá perdido gente en su partido, pero no deja de ganar seguidores en su canal de Telegram y de cómo está orientando su discurso para que Vox sea la derechita cobarde y él 'el pata negra'", ha concluido la colaboradora de La Roca.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.