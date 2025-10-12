Ahora

Nuria Roca, sobre el uso medicinal del cannabis: "Hay gente que se cree que en los hospitales se va a fumar marihuana"

El Gobierno ha aprobado el uso medicinal del cannabis en España, limitado al ámbito hospitalario y con receta médica. La medida permitirá tratar a los pacientes con ELA, epilepsia o con dolor crónico, y beneficiará a más de 300.000 personas.

En los últimos días, se ha conocido que el Gobierno ha dado luz verde al uso medicinal del cannabis. Esta nueva medida sanitaria estará limitada al ámbito hospitalario, tendrá un uso regulado y no se venderá en farmacias.

¿En qué casos se podrá recetar? Los médicos podrán hacerlo a pacientes con esclerosis múltiple (ELA), epilepsia, náuseas derivadas de tratamientos de quimioterapia o dolor crónico resistente a otros medicamentos.

De esta forma, se legalizan dos principios activos del cannabis: THC y CBD, y se calcula que, gracias a esta nueva medida sanitaria, más de 300.000 personas en España se beneficiarán de su aplicación.

Desde La Roca, Sara Ramos y Nuria Roca han valorado positivamente la legalización del uso hospitalario del cannabis. No obstante, la presentadora cree saber por qué algunos sectores de la sociedad critican la medida. "Hay mucha gente que, solamente con nombrar la medida, se cree que la gente en los hospitales se va a fumar marihuana", señala Nuria Roca.

