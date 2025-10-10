Ahora

Análisis de la polémica

Pérez-Royo, tras el 'vayánse a abortar a otro lado' de Ayuso: "El aborto es un derecho y no una libertad"

Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, explica en este vídeo que, en la actualidad, el aborto es un derecho; esto es, un derecho que tienen las mujeres y una obligación de cumplir por parte de las comunidades autónomas.

Javier Pérez-Royo

Tras la polémica del aborto surgida esta semana y las declaraciones de Isabel Díaz Ayusoasegurando en la Asamblea de Madrid que no hará "una lista negra" de médicos que no quieran practicar abortos, Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional de Universidad de Sevilla, explica que, hoy en día, el aborto es un derecho, y no una cuestión de libertad.

Esto eso, tal como explica Pérez-Royo, "desde que se hizo la ley del aborto, la interrupción del embarazo ha dejado de ser la libertad de la mujer para interrumpir el embarazo a convertirse en el derecho", asegura el catedrático.

Por tanto, insiste en que "una cosa es la libertad (el Estado se desentiende), y otra cosa es el derecho que le asiste a la mujer de dirigirse al Estado, a la sanidad pública de las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia, para que le asistan en ese momento tan importante de sus vidas".

De este modo, reitera y concluye Pérez-Royo, interrumpir el embarazo "es un derecho que tienen las mujeres y una obligación por parte de las comunidades autónomas. Esto que dice como Ayuso de "Váyanse a otro lado a abortar", no, las mujeres tienen derecho a solicitar a la sanidad pública que las asistan y les practiquen la interrupción del embarazo. Y este es el cambio que se produjo en la ley de 2010".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención y explicación. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del acuerdo de paz en Gaza | Las tropas israelíes comienzan a replegarse de las áreas urbanas de Gaza
  2. Qué represalias puede tomar Trump contra Noruega en caso de no recibir el Nobel de la Paz
  3. Alerta por lluvias extremas, en directo | La DANA Alice se fortalece con aviso rojo en Alicante y Murcia por lluvias torrenciales
  4. La guerra silenciosa dentro del Partido Popular: Ayuso y Feijóo, cada vez más enfrentados
  5. "¡Que no es nuestro!": el enfado de Koldo con su mujer sobre el dinero que gestionaban para Ábalos
  6. Fallos en los cribados de cáncer en Andalucía: lo que dice el protocolo, lo que no dice y lo que preocupa