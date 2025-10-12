El Gobierno prepara una ley para frenar los anuncios de pisos turísticos ilegales, con multas de hasta un millón de euros

El Gobierno de España prepara una ley para regular los pisos turísticos y frenar los alquileres ilegales. La normativa obligaría a plataformas como Airbnb, Booking o Expedia a retirar anuncios sin permisos, con multas que podrían superar el millón de euros.

El Gobierno de España tiene pendiente aprobar una ley que regule los pisos turísticos, con el objetivo de frenar la publicación de anuncios de viviendas que carecen de los permisos necesarios para su alquiler. Es decir, aquellas viviendas que son ilegales.

El impacto del alquiler turístico varía según la comunidad autónoma. En ciudades como Lugo y Pontevedra, el aumento de los alquileres de temporada llega hasta el 90%.

El alquiler de temporada provoca que haya menos viviendas disponibles para alquiler residencial, lo que a su vez hace subir los precios y genera un caos normativo, ya que cada comunidad autónoma cuenta con sus propias leyes.

Si esta ley prospera, plataformas como 'Expedia', 'Booking' o 'Airbnb' estarán obligadas a retirar aquellos anuncios que ofrezcan viviendas turísticas ilegales. En caso de no hacerlo, podrían enfrentarse a multas que van desde 10.000 euros hasta un millón, dependiendo de la gravedad de la infracción.

