Joaquim Bosch, sobre la nueva citación de Ábalos y Koldo ante el Supremo: "El ingreso en prisión no se puede descartar"

El Supremo vuelve a citar a José Luis Ábalos y a Koldo García los próximos 15 y 16 de octubre, respectivamente, para declarar ante el juez tras el informe patrimonial de la UCO. En su auto de citación, el magistrado habla de "alguna fuente irregular de ingresos" y de "recepciones ilícitas de dinero en metálico" por parte del exministro.

Desde el plató de La Roca, el magistrado Joaquim Bosch aporta más datos sobre el caso. "Es a partir del informe de la UCO cuando surgen determinados elementos incriminatorios en contra de Ábalos y de Koldo", explica.

Uno de esos elementos incriminatorios sería el lenguaje en clave que ambos utilizaban para referirse a la entrega de dinero. Los billetes de 500 euros eran llamados "chistorras", los de 200 "soles" y los de 100 "lechugas".

"Esto no es normal en una conversación; en cambio, sí que es una práctica habitual en grupos organizados en materia delictiva", apunta el juez.

Cuando Nuria Roca le pregunta si es posible que Ábalos y Koldo ingresen en prisión preventiva tras su comparecencia en el Supremo, el magistrado responde con cautela: "No se puede descartar".

