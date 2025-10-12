Ana Martín señala que a "Sánchez no le ha dado la gana" quedarse en la recepción real

En este vídeo de La Roca, la periodista y colaboradora Ana Martín critica duramente la salida de Pedro Sánchez durante la recepción real por el Día de la Hispanidad. "Cada vez huye más de la prensa", sentencia.

Una de las noticias más comentadas de este 12 de octubre ha sido la ausencia de Pedro Sánchez en los corrillos que se suelen formar con la prensa tras la recepción real.

El presidente del Gobierno ha abandonado el acto tras saludar a los reyes y se especula que su marcha se debería al viaje que tiene programado mañana a Egipto, donde se firmará el acuerdo que pondrá fin a la guerra en Gaza.

Una actitud que ha criticado Ana Martín desde La Roca. "Que no nos cuenten mentiras. Pedro Sánchez no se ha quedado a los corrillos, no porque tenga que preparar su viaje a Egipto, sino porque no le ha dado la santísima gana", asegura la colaboradora.

Asimismo, recuerda que Sánchez mañana asiste a la firma en calidad de oyente, "tampoco tiene un papel trascendental", Por otro lado, la periodista señala que Pedro Sánchez "es muy experto en corrillos". "Cada vez huye más de la prensa", opina la periodista.

