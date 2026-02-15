Tania Sánchez, sobre el acto político de Rufián y Emilio Delgado: "A mí me tiene atónita porque no sé cuál es la propuesta"

Gabriel Rufián inicia una gira con líderes de izquierdas para buscar un nuevo bloque político. Su primer acto con Emilio Delgado agota entradas en minutos. Desde La Roca, Tania Sánchez analiza el proyecto y muestra dudas sobre la propuesta común.

Gabriel Rufián arranca el próximo 18 de febrero una gira de actos públicos con distintos líderes de izquierdas, empezando junto a Emilio Delgado, de Más Madrid. El objetivo de estos encuentros sería la reunificación de los partidos situados a la izquierda del PSOE en un nuevo bloque común.

Ambos políticos han conseguido agotar, en tan solo cuatro minutos, las entradas gratuitas para su primer acto público. Desde el plató de La Roca, Tania Sánchez da su opinión sobre lo que espera del evento de Delgado y Rufián.

"A mí me tiene atónita porque no sé cuál es la propuesta", confiesa la colaboradora. Además, comenta que ambos políticos tienen una "oferta política" totalmente diferente.

"Veo que la oferta política que defiende Esquerra Republicana, de la que ha dicho Rufián que no se va a mover, es una propuesta independentista, no soberanista. Y luego Emilio Delgado, que en múltiples ocasiones ha dicho que (su oferta) tiene que ver con que Más Madrid no formará parte de las coaliciones nacionales", analiza Sánchez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.