Antonio Valdivia destaca la "ilusión" de la idea de Rufián y Delgado: "Han hecho como Bad Bunny, animar el cotarro de izquierda"

El periodista explica que la ilusión es "un factor importantísimo en el votante de izquierdas". Según él, el acto de Emilio y Gabriel Rufián puede animar a la participación de los votantes.

"Lo importante del acto de Emilio y de Gabriel Rufián es el factor de la ilusión", asegura el periodista de 'Infolibre', Antonio Valdivia, en laSexta Xplica. Una "ilusión" que ya se siente en el ambiente, después de que las entradas del acto que llevarán a cabo ambos políticos se agotaran pocas horas después de salir a la venta.

Valdivia subraya que esta ilusión es "un factor importantísimo en el votante de izquierdas". "Por decirlo de alguna manera, han venido a agitar un espacio que estaba tambaleante. Han hecho un poco como Bad Bunny en la Super Bowl, han animado el cotarro de la izquierda", añade el colaborador.

El periodista también explica cuál es el principal desafío de la izquierda en España y por qué no logra consolidarse en las elecciones autonómicas como las de Extremadura o Aragón: "La abstención y la fragmentación". Por eso, considera que esta "unidad de la izquierda puede llevar a muchos votantes a levantarse del sofá e ir a votar".

Además, Valdivia revela que, según encuestas internas del Partido Socialista, "una lista competitiva a su izquierda puede cambiar el resultado (electoral) entre 17 y 20 provincias".

