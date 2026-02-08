Tania Sánchez desconfía de la eficacia que tendrá la gira política de Rufián: "Sinceramente, no lo veo"

Gabriel Rufián inicia una gira con líderes de izquierdas para buscar un bloque común al margen del PSOE. Desde La Roca, Tania Sánchez analiza esta estrategia y duda del sentido del primer encuentro con Emilio Delgado, de Más Madrid.

Gabriel Rufián arranca el próximo 18 de febrero una gira de actos públicos con distintos líderes de izquierdas, empezando junto a Emilio Delgado, de Más Madrid. El objetivo de estos encuentros sería la reunificación de los partidos situados a la izquierda del Partido Socialista en un nuevo bloque común.

Desde La Roca, Tania Sánchez da su opinión sobre este movimiento político. "Si algo nos ha enseñado el ciclo del 15M y toda la historia de Podemos, es que la política necesita de estructuras y organizaciones. Pueden ser más laxas, más flexibles, más democráticas, menos, pero necesitan arraigo, y líderes capaces de articular pluralidades".

Según la colaboradora, en todo este proceso todavía falta algo importante: que "las grandes estrellas mediáticas" que surgen dentro de la política terminen de triunfar en las urnas. Sobre el encuentro entre Rufián y Delgado, Tania Sánchez reconoce que "es difícil de entender".

"Empezar una alianza con alguien de Más Madrid, que ha dicho en reiteradas ocasiones que el partido no debería ir en alianzas electorales con el Estado, sino que debería presentarse por sí misma como fuerza madrileña. Donde está la coalición entre una fuerza independentista y alguien que representa una parte, yo creo que no muy mayoritaria, de posición política y Más Madrid, que no quiere formar parte de coaliciones electorales nacionales", reflexiona.

"Sinceramente, no lo veo. Insisto en que ambos son grandes diputados, pero no lo veo", concluye Tania Sánchez.

