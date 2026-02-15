Manuela Carmena: "La gente está enfadada con la clase política, cuando hay un fracaso electoral lo primero es preguntar por qué"

Manuela Carmena analiza en La Roca la caída del PSOE en Extremadura y Aragón. La exalcaldesa pide escuchar a los votantes, hacer autocrítica y entender por qué muchos han dejado de apoyar al partido, apostando por una reflexión más racional del voto.

En este vídeo de La Roca, Manuela Carmena ofrece su opinión sobre la debacle del PSOE en las elecciones de Extremadura y Aragón.

"La gente está enfadada con la clase política y a mí me parece que lo importante es preguntar a una persona por qué no quieren votar el PSOE", analiza la exalcaldesa de Madrid.

"Preguntarles qué es lo que no les ha gustado, qué es lo que no les ha parecido bien o qué crees que puede hacer mejor el Partido Popular o Vox. Esas son las preguntas", comenta Carmena.

"Hay que precisar esas cosas porque ayudaría mucho a que hubiera una actitud más racional en la decisión del voto, porque si no estamos sustituyendo el fondo y la racionalidad del voto", apostilla la jurista.

Asimismo, considera que para hacer las "cosas bien" en política es hacerlas de manera racional. "Cuando hay un fracaso electoral, cuando las personas te dicen 'no te queremos votar', lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué? ¿Qué se ha hecho mal?", reflexiona Manuela Carmena.

