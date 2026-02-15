Nativel Preciado carga contra Isabel Díaz Ayuso por otorgar una medalla a EEUU y a Trump: "Se ha convertido en Vox"

Isabel Díaz Ayuso concede la Medalla Internacional de Madrid a Estados Unidos y a Donald Trump. La decisión ha provocado críticas desde la oposición. Todos los detalles en este vídeo de La Roca.

Isabel Díaz Ayuso le ha concedido a Estados Unidos y, por tanto, a Donald Trump la Medalla Internacional de Madrid. La presidenta madrileña ha asegurado que Madrid "siempre ha mirado a EEUU con admiración por ser el principal faro del mundo libre".

Una decisión que ha generado bastantes críticas por parte de la oposición. El ministro Pablo Bustinduy ha tachado a Díaz Ayuso de "lamebotas del poder" por entregar la medalla a Trump.

Desde La Roca, Nativel Preciado ha señalado que con estas propuestas Ayuso "ha conseguido desplazar a Vox". "Se ha convertido absolutamente en Vox", ha apostillado la colaboradora.

Asimismo, ha comentado que la entrega de esta medalla a Estados Unidos "es una estrategia calculada" por parte de la dirigente popular. "Díaz Ayuso parece que quiere convertirse en la líder del 'eje Miami-Roma-Madrid', quiere ser la intérprete de Marco Rubio en la hispanidad", ha terminado diciendo Nativel.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.