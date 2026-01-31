Silvia Taulés, tras la última imagen del emérito: "Juan Carlos está estupendo para tener 88 años"

Una imagen reciente del rey Juan Carlos junto al jeque Al-Bader Al-Sabah ha desatado rumores sobre su estado de salud. Desde La Roca, la periodista Silvia Taulés explica las claves que han provocado la polémica en torno a esta fotografía.

El pasado 15 de enero, el jeque Al-Bader Al-Sabah publicó una imagen junto al rey Juan Carlos que generó numerosas especulaciones sobre la salud del padre de Felipe VI.

Desde La Roca, Silvia Taulés explicó los motivos por los que esta fotografía ha causado tanto revuelo. Según la periodista, una de las razones principales es que la imagen se publicó el mismo día en el que se celebró el funeral de Irene de Grecia, cuñada del rey emérito, al que no acudió. "Él dijo que no iba a asistir por problemas de salud", añadió la colaboradora.

Taulés también señaló que en la imagen "no se le ve muy bien", algo que atribuye tanto a la forma en la que fue tomada la fotografía como a la vestimenta del rey Juan Carlos, que aparece con chándal y no con traje, una imagen poco habitual para el público. "El revuelo ya no es por como sale, sino porque la foto se publica en un momento en el que dice que por problemas de salud no puede ir al funeral", insistió.

Por último, la periodista aclaró que el rey emérito no se encontraba en Ginebra el 15 de enero, como se había comentado, sino en Abu Dabi. Además, aseguró que ha consultado con su entorno, quienes le han trasladado: "Me han dicho que Juan Carlos está estupendo para tener 88 años".

